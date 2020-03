Tra le domande rivolte a Nainggolan nel post Cagliari-Roma ce ne è pure una sul club giallorosso



Da ex, che Roma è stata la Roma dell'era Pallotta?

Ogni anno a Roma sembra essere l'anno zero. È stata una squadra sempre in costruzione. Ogni stagione partivano 4-5 giocatori e ne arrivavano di nuovi. Ma direi che non posso dare grandi giudizi perché non ci sono più. Oggi ho visto una Roma con qualche difficoltà, anche se resta sempre una squadra da alta classifica, ma il risultato è questo e bisogna parlare di questo.