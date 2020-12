Dopo il tentativo estivo, fallito per le richieste dell'Inter, Giulini è tornato alla carica per il centrocampista belga, fuori dai piani di Conte, che nella prima parte di stagione gli ha fatto vedere il campo solo 45' tra campionato e Champions League. La trattativa negli ultimi giorni è tornata ad accendersi, le smentite di rito non cambiano gli scenari. Nainggolan, che piace anche a Fiorentina e TorinoArrivato nell'estate 2018, lo scorso 30 giugno l'ex Roma pesava a bilancio per poco meno di 20 milioni,. E nell'affare potrebbero finire contropartite gradite ai nerazzurri. Pavoletti piace molto come vice Lukaku , così come nei radar c'è sempre ​Riccardo Ladinetti , centrocampista classe 2000, attualmente in prestito all'Olbia. C'è volontà di arrivare a un accordo, da entrambe le parti: l'Inter sa che potrebbe centrare una minusvalenza, ma in ballo c'è anche lo stipendio del Ninja.Troppi per un 'panchinaro'.