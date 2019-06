Radja Nainggolan vuole restare all’Inter. Dopo i rumors delle ultime ore, il belga ha parlato del suo futuro dopo l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. Presente all’inaugurazione della boutique “Eight” dell’amico Mohamed Fofana in quel di Pescara, ha rilasciato una dichiarazione a Inter-News.it sul futuro in nerazzurro e sull’addio di Spalletti: “Futuro? Ho ancora tre anni di contratto con l’Inter. Luciano Spalletti è stato un buon allenatore. Sono qui a Pescara per staccare un po’ e non per parlare di calcio”. Per Conte e l'Inter non è incedibile, ma Radja Nainggolan lascerà i nerazzurri solo di fronte a un'offerta di almeno 29 milioni di euro. Sotto questa cifra, l'Inter farebbe una minusvalenza.