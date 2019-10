Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 dopo la vittoria sulla Spal, Radja Nainggolan ha dichiarato: "Il gol non c'entra con la posizione in campo, su calcio piazzato dovevo stare fuori area. Sono felice sempre, ciò che mi fa piacere è l'entusiasmo che c'è qui, è incredibile. Stiamo facendo un buon campionato, siamo messi bene. Lo sentiamo, diamo il meglio di noi stessi, dedico il gol a mia moglie".



SUI TIFOSI - "Hanno sempre riconosciuto quello che ho fatto in campo, mi hanno accolto come se non fossi mai andato via. Non abbiamo iniziato benissimo perché non è facile mettere insieme giocatori nuovi. Vogliamo fare qualcosa di importante per il campionato del centenario".



SUL FUTURO - "Io faccio il giocatore, sono qui con entusiasmo e voglio fare qualcosa di importante. Bisogna vedere come va a finire. Di scelte, nella mia vita, ne ho fatte tante. Dipenderà dagli investimenti del presidente e dalle decisioni che prenderemo alla fine".