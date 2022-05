Intervenuto nella trasmissione “Il Cagliari in diretta”, Radja Nainggolan ha spiegato che tornare a Cagliari significherebbe non rispettare se stesso.



"Io tornerei anche a piedi e il cuore dice di tornare. La Serie B non sarebbe un problema, ma io volevo restare a Cagliari la scorsa estate e questo non mi è stato permesso. E allora tornando adesso magari accontenterei chi mi vuole bene, ma mancherei di rispetto a me stesso".