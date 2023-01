Altra stoccata di Radja Nainggolan alla Juventus, sicuramente non la prima della sua carriera. L’ex centrocampista di Roma e Inter, ha parlato a Radio Goal della condanna a 15 punti di penalizzazione comminata al club bianconero oltre a tornare sul rapporto con Spalletti e dando anche un indizio sul suo futuro.



C'ERA QUALCOSA SOTTO - “Il -15 alla Juve? Alla fine ho sempre provato a vincere contro i più forti, ma come vedi c’era qualcosa che è uscito fuori in un momento inaspettato”.



SPALLETTI - “Spalletti? Gli auguro di vincere lo scudetto che non ha vinto in passato. Io con lui mi son sempre trovato bene, lo sento ancora oggi, è un uomo che mi ha dato tanto. A Napoli sta sfruttando i giocatori nel modo migliore, si vede che gli azzurri sono molto uniti e di conseguenza molto forti".



FUTURO - "Il mio ritorno in campo? Adesso sto facendo un tatuaggio, anche se di spazio libero ne ho poco”.