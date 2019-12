Lo scorso era stato un Natale a dir poco “movimentato” per Radja Nainggolan. Era furibondo con l’ambiente Inter e stava pensando alla possibilità di tornare alla Roma. Uno sfogo natalizio totalmente inaspettato del Ninja, con tanto di messaggi audio inviati agli amici della Capitale. Il tutto era poi rientrato, con Nainggolan che piano piano aveva conquistato sempre più spazio nelle rotazioni di Luciano Spalletti, dopo l’esclusione dello scorso Santo Stefano col Napoli. Da quell’episodio natalizio, Radja ha sfornato tre assist e segnato quattro gol nel finale dello scorso campionato. Uno fondamentale, valso all’Inter la vittoria per 2-1 con l’Empoli e la qualificazione alla Champions League. È arrivato poi Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, in estate, ma la società ha deciso di cedere il belga. Quando è arrivata l’offerta del Cagliari, Nainggolan non ci ha pensato due volte, nonostante volesse provare a convincere Conte in nerazzurro. L’Inter lo ha ceduto in prestito al club sardo, proprio dove tutto era cominciato per il belga.







IL FUTURO - Al Cagliari, Nainggolan è tornato a giocare su altissimi livelli. Non da subito, perché all’inizio era in ritardo di condizione e ha poi avuto un infortunio al polpaccio che ne ha rallentato l’inserimento. Dal gol con la Spal in poi (20 ottobre), è cambiato tutto. Sono 4 le reti realizzate dal Ninja e altrettanti gli assist sfornati per i compagni di squadra. Nainggolan è tornato a essere leader nella sua Sardegna, facendo parlare soltanto il campo. Il suo futuro, però, salvo sorprese non sarà ancora al Cagliari.



L'AMMISSIONE - Lo ha fatto capire senza mezzi termini il presidente dei sardi, Tommaso Giulini, in una recente intervista: “Se c’è una data per ridiscutere con l’Inter per Nainggolan? Sinceramente no, stiamo vedendo questi mesi siamo soddisfatti: lui è contento di essere tornato a Cagliari e noi siamo contenti delle sue prestazioni. È un leader determinante per le giocate e per come trascina la squadra. In questo momento non ci stiamo pensando, poi a marzo aprile sarà il momento per iniziare a chiacchierare. È un giocatore dell’Inter, di grande valore e che si sta rilanciando bene. Purtroppo credo che in realtà stiamo facendo soprattutto un favore all’Inter. Vedo molto difficile un’operazione per la prossima stagione, indipendentemente da tutto”. Si è ritrovato a Cagliari, ma a fine anno - salvo sorprese - tornerà all’Inter. Coi nerazzurri lo lega ancora un contratto fino al 30 giugno 2022. A giugno, dunque, il futuro del Ninja sarà di nuovo un rebus.