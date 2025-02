Nainggolan e l'arresto: "Trattato come Pablo Escobar solo perché è coinvolto un mio amico"

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Quattro ore di interrogatorio, la prigione e un'esperienza che non vuole più rivivere.racconta l'arresto: "".Solo pochi giorni dopo l'esordio con ilcon tanto di gol spettacolare, il centrocampista belga che in Italia ha vestito le maglie disi è trovato coinvolto in una brutta e delicata vicenda.Il Ninja è indagato per un caso di traffico internazionale di cocaina. Dopo l'arresto e l'interrogatorio, Nainggolan è stato rilasciato su cauzione e messo in libertà vigilata, ma resta comunque implicato nella questione.

- Nainggolan ha rilasciato un'intervista a Het Laatste Nieuws e ha raccontato nuovi dettagli della vicenda. Partendo dall'arresto: "L'interrogatorio è durato quattro ore. Alle 18.00 era troppo tardi per il giudice istruttore, dopodiché mi è stato detto che avrei dovuto passare la notte in prigione. Poi la notizia si è diffusa rapidamente e sembrava che avessero arrestato Pablo Escobar, mentre io non ho nulla a che fare con quei casi di droga a cui è associato il mio amico. Non mi hanno fatto domande sulla droga. Volevano solo sapere che tipo di rapporto avevo con questa persona. La prigione? È stata un'esperienza molto strana, che non vorrei più rivivere. Mi hanno presentato come uno spacciatore di droga".

- Per la sua compagna, dice Nainggolan, è stato un duro colpo scoprire che non gli sarebbe stato permesso di tornare dopo l'interrogatorio: "Ma lei mi conosce abbastanza bene da sapere che non mi lascerei mai coinvolgere in qualcosa di losco. Ho dovuto dirlo anche alle mie quattro figlie. La più grande ha 17 anni e aveva un sacco di domande. A scuola è stata interrogata a riguardo e ha cercato di difendermi. Le ho detto di non preoccuparsi, che sono innocente".