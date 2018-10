Radja Nainggolan racconta le sue sensazioni sulla Juventus a La Gazzetta: “Sono forti, vincono da 7 anni. Ma il campionato è lungo e finora ci sono stati pochi scontri diretti. Dovremo essere bravi noi che siamo dietro a sbagliare il meno possibile. La pressione dev’essere su di loro, devono sapere che siamo pronti ad approfittare dei loro passi falsi”.



Come nasce la sua antipatia verso la Juve?

“Ne ho subite talmente tante che dopo un po’ non ce la fai più”.



Gli juventini dicono: parla male di noi perché la Juve non l’ha mai voluto.

“Ma se loro mi hanno cercato per cinque anni di fila! Io ho sempre detto di no e forse è per quello che ce l’hanno ancora con me”.