Futuro sempre più lontano dall’Inter per Radja Nainggolan. Dopo il prestito al Cagliari nella scorsa stagione e i soli 42 minuti giocati finora, il centrocampista belga è chiaramente fuori dai piani del tecnico Antonio Conte. Un rapporto agli sgoccioli che in quota apre a uno scenario suggestivo, quello del ritorno alla Roma: il nuovo sì ai giallorossi, dopo i quattro anni intensi vissuti nella Capitale tra il 2014 e il 2018, riporta agipronews, è offerto a 5,00 sul tabellone. Una valutazione "corposa", probabilmente dovuta alle altre possibili destinazioni - Cagliari su tutte - ma che non esclude il colpo di scena entro il prossimo febbraio.