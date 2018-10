Come ogni squadra, anche l'Inter ha le sue preferenze nell'attrezzare la manovra e come spiega la Gazzetta dello Sport, spesso la squadra di Spalletti imbastisce le azioni offensive sfruttando le corsie laterali.



“Ad oggi il 75 per cento degli attacchi si svolge sulle fasce laterali: la preferita è la sinistra, in campionato si arriva al 40%, come Renzi alle Europee. Gli attacchi centrali sono meno di 1 su 4, tanto che Spalletti invoca una maggiore connessione fra Nainggolan e Icardi, che di quelle zone dovrebbero essere i predatori. Dai lati partono principalmente cross, anche se le ultime uscite hanno fatto vedere varianti: l’Inter ne piazza 26 a partita, 4 in più che ogni rivale di A. E contro il Tottenham sono stati 22: di più, fra le 32, ha fatto solo il Liverpool, con 23. Diversificare, aumentando le partenze verso la porta di Perisic e Politano, o gli scambi con il Ninja, renderebbe la squadra di Spalletti meno prevedibile, facendo calare anche l’attenzione dei difensori dalla marcatura di Icardi”.