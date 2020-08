. Come già accaduto durante l’estate del 2019,il futuro del centrocampista belga. Questa volta, più che la volontà dell’allenatore leccese, a determinare dove giocherà Nainggolan nel 2020-21 sarà, permanenza tutt’altro che certa dopo la sparata di sabato sera contro la società, e nonostante le dichiarazioni distensive di lunedì all’Ansa e di martedì., che già avrebbe voluto Nainggolan alla Juventus e che è un suo grande estimatore.. In casa Inter, l’ultima dichiarazione in merito è quella di, nel prepartita di Roma-Inter del 19 luglio: “Finirà la stagione con il Cagliari, anche se è infortunato.. Terremo conto delle dinamiche del mercato e della disponibilità di calciatori che arrivano da altre realtà calcistiche". Una dichiarazione e un punto di vista ancora validi, che lasciano la strada aperta a molte soluzioni., squadra nella quale il classe 1988 di Anversa ha disputato una stagione egregia, al netto degli infortuni, con 27 presenze e 6 reti. Di Nainggolan ha parlato in questi termini il nuovo allenatore rossoblù,, anche se il giocatore ora è dell'Inter. Non dipenderà solo da noi ma anche dalle loro scelte, anche se, visto il suo attaccamento alla maglia. Per il resto, abbiamo parlato di tante cose e adesso è il momento di mettere le cose nero su bianco, grazie anche alla grande disponibilità del presidente". Ha aggiunto il nuovo ds dei sardi,: “Saranno le dinamiche di mercato a farci capire se è possibile continuare il binomio tra lui e il club"., sia per le vicende di mercato dei singoli club che, soprattutto, per le decisioni dell’Inter, che ha la palla in mano e che deciderà il futuro del giocatore. In attesa di capire quali saranno le decisioni nerazzurre, legate anche, lo ripetiamo, al futuro di Conte, resta da dire per completare il quadro che(fra quelli citati) che voglia accaparrarsi Nainggolan,netti a stagione (con contratto in scadenza con l’Inter nel giugno del 2022).