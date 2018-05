Il Ct della nazionale belga, Roberto Martinez, è tornato sull’esclusione di Radja Nainggolan dal gruppo per il Mondiale in Russia, nel corso di un’intervista a Proximus Sport: “Da allenatore della nazionale sai che alcune decisioni possono renderti impopolare, ma le scelte devono essere fatte non in base ai nomi ma considerando quello che un giocatore può dare in campo. Sarebbe stato facile se avessi portato i 23 nomi che tutti si aspettavano ma poi non saremmo stati in grado di giocare nel modo migliore. Purtroppo alcuni calciatori meriterebbero di esserci ma ho dovuto fare una scelta e non posso chiamare tutti. Il mio compito è quello di parlare con le persone che ogni giorno li osservano e ci lavorano insieme per capire in che modo possono essere utili alla nazionale”.