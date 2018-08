Radja Nainggolan non si smentisce mai: dopo le foto della serata in discoteca che hanno scatenato molte reazioni sul web e sui social network, andata in scena venerdì alla "La Casa Loca" di Dalmine, locale nel quale il centrocampista dell'Inter è stato sorpreso intento a divertirsi assieme a Fabrizio Corona, ora spunta anche il VIDEO della vita notturna del belga.



MEDIO A UN TIFOSO - Il Ninja, non ancora sceso in campo in gare ufficiali con la maglia dell'Inter a causa di un infortunio, ha rilasciato tanti scatti, foto e selfie con i tifosi, ed è stato anche immortalato in un video, nel quale si siede accanto a Corona e discute con la moglie che appare adirata per qualcosa, prima di cercare qualcosa nella sua borsetta. A quel punto un tifoso con accento romano gli dice: "Domani devi andare a giocare, vai a dormire" e lui risponde con un dito medio, al quale segue una sonora risata. Ecco qui sotto il VIDEO: