Radja Nainggolan ha lasciato l'Inter e l'Italia per tornare in Belgio, dove ha firmato per l'Anversa, nonostante la corte del Cagliari per riaverlo in rossoblù. Il Ninja si è presentato in conferenza stampa e ha spiegato: "Il presidente e la gente qui sono molto motivati. Se avessi fatto una scelta economica sarei andato in Turchia, ma ho 33 anni e ho giocato in grandi club, mai in Belgio però. È una motivazione per rendere il mio nome un po' più grande proprio in Belgio. In Italia lo stress stava diventando troppo grande, qui c'è davvero ambizione ma l'ambiente è più rilassato. Non avverto alcuno stress, non fa parte della mia personalità: voglio solo rendere questo club ancora più grande di quanto non sia già, questo è il progetto giusto di cui far parte. Come sto? Ho fatto la preparazione pre-campionato con l'Inter, poi sono stato fermo otto giorni perché ero senza club e ho preso alcuni giorni di vacanza. Ora penso di essere al 70% delle mie possibilità, ma anche se fossi al 20% e l'allenatore mi chiedesse di giocare, lo farei".