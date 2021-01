Radja, nuovo centrocampista del, pronto a iniziare il suo terzo capitolo in Sardegna, posta un messaggio su Instagram, salutando l’per la seconda volta dopo la scorsa stagione: “Un 2020 che si sta per concludere... una stagione con tanti alti e bassi al Cagliari, comunque con qualche soddisfazione...Quello che mi piace di piu è divertirmi sul campo e per questoSperiamo che il 2021 mi farà di nuovo divertire sul campo giocando a calcio come piace a me. Faccio un grosso in bocca al lupo all'Inter e a tutti miei compagni di questo inizio anno. E soprattutto a tutte le persone che hanno trovato difficolta in questo 2020 (causa COVID) auguro un splendido 2021... BUON ANNO A TUTTI”.