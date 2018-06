Il trasferimento non è ancora ufficiale, ma i tifosi dell’Inter stanno già preparando il benvenuto a Radja Nainggolan, così come Luciano Spalletti che l'ha fortemente voluto. L’operazione che porterà in nerazzurro il centrocampista della Roma è quasi ultimata e in vista della firma, anche i bookmaker si scaldano per la nuova avventura del belga. Sul tabellone Snai è già aperta la prima scommessa su Nainggolan in versione interista: in particolare, i quotisti puntano sul numero di gol che segnerà in campionato. Batterà il suo record di 11 reti, messe a segno due stagioni fa proprio con Spalletti in panchina? La risposta in quota non è ottimistica: il limite considerato nella scommessa è inferiore, 8 reti, e la quota del superamento è a 1,85, proprio come l'ipotesi opposta. Nella stagione appena trascorsa, il belga si è fermato a quattro centri.