Radja Nainggolan si è presentato al Cagliari dopo aver sostenuto il primo allenamento della sua seconda avventura in Sardegna: ''Il presidente mi ha detto subito come stavano le cose e ha fatto un'operazione quasi impossibile. Io ho scelto subito e sono felice di essere qui: so che c'è da lottare, ma sono pronto a rifarlo. Avevo diverse offerte, ma non è stato difficile scegliere. Già quando ero andato via cinque anni fa pensavo di tornare, anche se non pensavo così presto. Poi bisogna fare delle scelte e ho tanta voglia di fare bene qua. Perché non provare a fare qualcosa di importante? Ci sono anche motivi extracalcistici che hanno facilitato la mia scelta''.



FUTURO - ''Futuro? Sono in prestito, ma se mi compra...''.



VITA - ''Cerco sempre di dare il massimo e aiutare la squadra. Nella mia vita ho visto tante cose, ho sempre cercato di vivere al massimo e ho anche sbagliato. Ma io penso di stare bene e fare quello che devo fare. Sono contento e ho sempre dato il massimo e farò così finché giocherò''.



RITORNO - ''Ho parlato col mister, ha le idee chiare ma questo lo vedrete. Il centro sportivo è migliorato, ma la strada la ricordavo. E' una società che vuole costruire qualcosa di importante e ci stanno riuscendo''.



RUOLO - ''Abbiamo parlato del ruolo col mister, ma ho fatto oggi il primo allenamento. Ci sono tanti giocatori di qualità, io sono a disposizione dell'allenatore: farà lui le sue scelte''.



ASPETTATIVE - ''Quando ci sono da prendere le critiche le prendo, così come gli applausi. Però si possono raccogliere risultati importanti e dobbiamo remare tutti nella stessa direzione''.



INTER - ''Ho visto facce amiche al mio ritorno e sono felice. I magazzinieri sono gli stessi ed è stato semplice adattarmi. Inter? Sono carico, loro hanno preso una decisione ma voglio dimostrare che hanno sbagliato''.



OBIETTIVI - ''Sono venuto qua per guardare in alto. Penso che si stia costruendo una squadra all'altezza di un buon piazzamento, non solo della salvezza''.



BARELLA - ''Abbiamo parlato, lo conosco da quando era un ragazzino. Si vedeva che era un giocatore di prospettiva e ho cercato di aiutarlo all'Inter nei pochi giorni che siamo stati insieme. Può ambire a palcoscenici importanti''.