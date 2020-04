"Non possiamo permetterci neanche mezzo stipendio di Radja". L'onestà nelle dichiarazioni del presidente Giulini è stata totale, anche questa volta. Perché, a meno di colpi di scena il centrocampista belga saluterà la Sardegna per un'esperienza diversa. Di fatto,da Antonio Conte in tempi non sospetti e già ribadita alla dirigenza, c'è da trovare un piano B per Nainggolan senza perderci a bilancio., ma avrebbe voluto giocarsi le sue chances.- L'idea di unocome pedina inclusa nell'operazione che porterà al pagamento dellanon convince le parti. In primis il Cagliari stesso, perché a prescindere dalla volontà ancora tutta da chiarire da parte di Nainggolan, queie rimarrebbero un peso non sostenibile a meno di riduzioni nettissime. Mentre, perno intoccabile del presente e del futuro per cui l'operazione è stata pensata un anno fa a lungo termine proprio ad hoc. Insomma, è probabile che. Lavori in corso per trovarla, l'ultima parola sarà comunque sua. Nainggolan è uomo da colpi di scena, improvvisi. In campo e fuori, come le sue saette che spesso diventano gol.