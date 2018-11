Intervistato da ESPN, Radja Nainggolan parla del percorso Champions dell'Inter e spiega come questa squadra abbia dei valori simili a quelli della Roma dello scorso anno, che seppe esibirsi nell'impresa di eliminare il Barcellona.



“L’anno scorso con la Roma abbiamo perso 4-1 a Barcellona, vincendo poi 3-0 in casa. Ma avevamo tantissime motivazioni e abbiamo ottenuto un risultato che nessuno si aspettava. La stessa cosa è accaduta poi con il Liverpool. Questo è il calcio. Era un gruppo di ragazzi bravi e forti e qui sto vedendo le stesse cose. Fin qui l’Inter ha fatto molto bene, ma mancano ancora due partite e dobbiamo continuare come abbiamo fatto finora“.