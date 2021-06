Radja Nainggolan, centrocampista belga di proprietà dell'Inter, al Cagliari nell'ultima stagione, parla a Gazet van Antwerpen, dicendo la sua sulla sfida tra Belgio e Italia, quarto di finale di Euro2020: "Gli italiani vorranno prendere il controllo della partita, ma non sono tranquilli. In Italia si preoccupano principalmente degli infortunati dei belgi. Logico, no? Sulla carta, questi sono i due giocatori più importanti per i Red Devils (Hazard e De Bruyne, ndr). Nella collaborazione con Romelu Lukaku, Kevin ed Eden hanno un valore d'oro per la squadra. Senza quei due sarà molto, molto difficile per il Belgio. Sento ancora regolarmente Romelu Lukaku e Dries Mertens, di recente anche Nacer Chadli. Di solito non si parla di calcio. Per chi tiferemo qui venerdì? Mia moglie non è un'ardente tifosa di calcio e mia figlia maggiore sceglie la parte dei belgi. Quindi, ovviamente, sosterremo i Red Devils".



IL FUTURO - "Titolo definitivo al Cagliari? Ho letto anch'io. Si sta scrivendo molto, ma l'unica verità è che non lo so ancora. Mi sto solo godendo le vacanze adesso, il mercato non è ancora aperto. Vediamo".