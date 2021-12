Tornato in estate in Belgio all'Anversa dopo la trattativa saltata col Cagliari, Radja Nainggolan in un'intervista a VoetbalNieuws ricorda la sua avventura alla Roma: "Ho giocato una semifinale di Champions League, sentivo di essere un calciatore importante - ha detto il centrocampista - Quando incontravo i tifosi della Lazio in giro per la città mi pregavano di non giocare il derby, anche loro sapevano che ero forte".



AMORE GIALLOROSSO - "Io però non sono mai stato soddisfatto del mio livello, volevo diventare sempre il migliore. A Roma avrei voluto vincere un trofeo, la maglia giallorossa era la mia seconda pelle. Nella capitale ho passato i miei anni migliori, si viveva bene. Lì ti giudicano per quello che vai in campo accettando tutto quello che si fa fuori, e io mi sono sempre sentito a casa. Anche se appena arrivato non pensavo di raggiungere livello così alti".