"La goccia che ha fatto tracimare la damigiana della pazienza è stato l’ennesimo ritardo, che si somma ai comportamenti non consoni dell’ultimo periodo". Così il Corriere della Sera si allinea nel racconto del caso di Radja Nainggolan, ma quando tornerà in campo? "Nainggolan è sicuramente escluso dal match con il Napoli e, quasi certamente, dalla trasferta di Empoli del 29 dicembre. Forse lo si rivedrà in campo dopo la sosta, il 13 gennaio in Coppa Italia con il Benevento o il 19 contro il Sassuolo, praticamente un mese ai box". Ma secondo La Gazzetta, rischia addirittura di non giocare mai più per l'Inter in caso di cessione a gennaio.