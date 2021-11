Ancora fuori dalla nazionale, Radja Nainggolan lancia una bordata al ct del Belgio Martinez: "Se ho poche convocazioni è colpa sua, non del mio stile di vita - ha detto il centrocampista a VRT - Con Wilmots ho fatto un buon Europeo nel 2016, poi è arrivato Martinez e mi ha allontanato dalla nazionale. Venne anche in Italia per dirmi che in nazionale non poteva farmi giocare nello stesso ruolo che occupato nella Roma, è convinto che creerei un brutto clima nello spogliatoio. Se dovesse richiamarmi? Non succederà, ma rifiuterei".



LE SIGARETTE - "Gli altri ct mi hanno accettato così come sono, permettendomi di fumare in balcone. Che problema c'è? I polmoni sono allenati, non credo ci sia nulla di male nel fumare qualche sigaretta. Mi rilassa, lo facevo per evitare lo stress".