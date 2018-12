Oltre al danno, la beffa. Radja Nainggolan all'Inter finora sta facendo parlare di sè più fuori che dentro il campo. Il centrocampista belga è rimasto vittima di una truffa da parte di una banda malavitosa che clona assegni rubando i codici e ha denunciato ai carabinieri di Milano il furto di 150 mila euro dal proprio conto in banca.



Dagli accertamenti si è poi scoperto che il 'Ninja' ex Roma è un cliente abitué del Casinò di Montecarlo, dove lo scorso mese di agosto (poco prima dell’inizio del campionato) ha perso la stessa cifra: 150 mila euro. E quella non è stata l'unica serata storta ai tavoli del Casinò, infatti ulteriori perdite sono state coperte con altri assegni a diversi zeri, questa volta non clonati. Agli atti ci sono anche le immagini video riprese dagli istituti di credito dove sono stati effettuati i prelievi dalla banda.