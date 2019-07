Radja Nainggolan e Mauro Icardi non fanno più parte del progetto Inter. Lo ha detto in primis l’ad Beppe Marotta, lo ha ribadito anche Antonio Conte. Sul futuro del centrocampista belga, arrivato la scorsa estate della Roma, è intervenuta la sorella gemella, Riana Nainggolan. Queste le sue dichiarazioni: “Radja non è rimasto molto felice dopo le dichiarazioni dell’ad Giuseppe Marotta, che lo vedono fuori dal progetto di mister Antonio Conte. Ci sono possibilità che mio fratello vada via da Milano, anche se al momento non c’è una squadra in vantaggio per accaparrarselo. Potrebbe essere intrigato anche da una proposta dall’estero. Sono legatissima a lui, ma nemmeno a me ha ancora detto in quale squadra vorrebbe andare. Piacerebbe anche a me sciogliere questo nodo”.