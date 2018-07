Intervistata da 'Fuorigioco', settimanale della Gazzetta dello Sport, la sorella gemella di Radja Nainggolan, Rania, ha parlato della scelta del fratello di passare dalla Roma all'Inter.



IL RAPPORTO CON RADJA - "Al 90% io giocherò con la Vis Fondi, calcio a 5. Io e Radja giochiamo a calcio da quando siamo nati. Tornavamo da scuola, mollavamo lo zainetto e subito fuori a dare pallonate".



IL MONDIALE - "Ho visto quasi tutte le partite col cuore diviso tra Brasile e Belgio (Rania ha una fidanzata di Rio de Janeiro, ndr). Ma vedere il Belgio senza Radja mi fa male. Meritava di esserci per quello che ha fatto con la Roma. Ero quasi sicura ci andasse, mi è dispiaciuto tantissimo".



NON VOLEVA ANDARSENE - "Un po' mi spiace e come tutte le novità un po' mi spaventa che vada via da Roma. So che staranno bene a Milano, ma qui eravamo vicini, era tutto perfetto. Lui voleva rimanere. Ma so che farà bene, darà tutto anche a Milano".



L'INTER PUO' FARE MALE ALLA JUVE - "Speriamo, io ci credo. Anche Radja è carico, non vede l'ora di cominciare domani. L'Inter ha una bella squadra, può fare male alla Juve e alle altre. Mio fratello va in campo sempre per vincere. Era già così anche da bambino. Spalletti? Avere la fiducia dell'allenatore è la cosa più importante per un calciatore. E poi con Spalletti può giocare dove piace a lui".