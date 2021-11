Radja Nainggolan, ex centrocampista di Roma e Inter, è intervenuto ai taccuini di Gazet van Antwerpen: "Ancora tre settimane e poi potrò guidare di nuovo da solo. Nel mio periodo in Italia è andata anche peggio. Adesso lo so: è sempre stato così e devo solo accettarlo. Non cerco più di difendermi. Cerco di fare il mio lavoro, giocando a calcio, nel miglior modo possibile. Posso essere criticato su questo, è quello per cui vengo pagato. Non sul resto. Devo essere santo perché sono un calciatore?".