Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere dello Sport il centrocampista ex-Inter ora al Cagliari, Radja Nainggolan ha parlato anche del rapporto speciale che lo lega a Luciano Spalletti.



“Lui ha tanta forza ma, nell’ultimo mese, con la morte del fratello, ho visto per la prima volta la sua fragilità. Da me non ha avuto in campo il supporto giusto, anche a causa degli infortuni, ma alla fine l’obiettivo l’abbiamo raggiunto. Diceva che ero un Mercedes, me lo ripeteva sempre. S’è inventato di farmi giocare davanti, in una posizione che mi ha molto valorizzato. Con lui mi sono sempre divertito”.