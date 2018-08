Nainggolan risponde alle critiche: 'Lavoro per essere pronto il resto sono cazz...' FOTO pic.twitter.com/R5D5RzDkWI — calciomercato.com (@cmdotcom) August 21, 2018

Il centrocampista dell'è finito al centro delle polemiche nelle ultime ore per delle foto e dei video diventati virali in cui si mostra prima in una nota discoteca di Bergamo insieme alla moglie e a Fabrizio Corona, e poi direttamente al campo di allenamento di Appiano Gentile con la stessa maglietta indossata in discoteca.Polemiche che il giocatore ha voluto rispedire al mittente con una stories pubblicata sul proprio profilo instagram in cui si mostra al lavoro con il preparatore atletico dell'Inter e a cui ha aggiunto il commento:Risposta sul campo quindi, come i tifosi nerazzurri si attendono.