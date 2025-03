Nainggolan: "Roma in Champions? Non può non crederci. Saelemekers? Il Milan ce l'aveva in casa l'esterno forte. Gasperini a Roma..."

L'ex centrocampista di Roma, Inter e Cagliari fra le altre,, oggi è protagonista in Kings League con la squadra dei Ceasar Fc e con loro è intervenuto in diretta sul canale Twitch di ControCalcio, parlando di tanti temi legati al presente e futuro in particolare dei giallorossi. Corsa Champions, nuovo allenatore e perfino l'impatto di Saelemaekers come sempre l'ex-Ninja non è mai banale.“Quando si sta in una striscia di vittorie così non puoi non crederci. Sicuramente è una cosa che Ranieri ha messo nella testa dei giocatori. All’inizio diceva “pensiamo partita per partita”. Le prime due sono andate male, poi è entrato nella testa dei calciatori e ora hanno altri obiettivi per cui giocare. Secondo me vuole tenere tutto tranquillo nel mondo esterno alla squadra e alla Roma, ma dentro di loro penso che stiano credendo in qualcosa di veramente straordinario. Se la Roma dovesse arrivare tra le prime quattro diremmo tutti: “Ma chi se lo poteva aspettare?"".

“Dipende. Dipende da che calcio vogliono proporre. La Roma oggi non è sempre bella da vedere, però è una Roma che funziona: giocando male vince, giocando bene vince, non c’è da cambiare tanto secondo me. Ritorno di Mourinho? Dico la verità: non lo so, per me è difficile”.“Per me è un allenatore forte, basta vedere cosa ha fatto con l’Atalanta. Ma se metti un allenatore come lui alla Roma, poi c’è bisogno di troppo lavoro per farla diventare una squadra “sua”."La cosa assurda è che il Milan ha speso tanto per diversi esterni, quando uno forte che ora sta facendo bene in un’altra squadra ce l’aveva in casa”.