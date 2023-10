"All’Inter sono stato bene, ma la Roma per me è stata una famiglia". Parla così Radja Nainggolan a Il Corriere della Sera, lui che è un doppio ex della sfida tra le due squadre in programma alle 18: "Per fare risultato a San Siro servirà un'impresa da parte della Roma? L’Inter è la squadra più forte del campionato. Già lo scorso anno lo era, poi lo scudetto lo ha vinto il Napoli, ma io penso che il campionato l’abbia principalmente perso l’Inter. Da tre o quattro anni è la formazione più completa della serie A".



Si aspettava le difficoltà della formazione giallorossa di inizio stagione?

"In realtà le difficoltà ancora ci sono, anche contro il Monza hanno vinto 1-0 in 11 contro 10, hanno fatto una gran fatica. L’esultanza dei calciatori dopo il gol di El Shaarawy è stata come una liberazione, non va ancora tutto liscio ma l’importante è vincere perché i risultati ti danno fiducia, e la fiducia è la cosa più importante per i calciatori".



Non essere mai stato allenato da Mourinho è un rimpianto?

"Ho avuto tanti allenatori forti, cerco di prendere il meglio di tutti. Mou è un grande tecnico e lo dimostra quello che ha vinto durante la sua carriera, non so come lavora, qualche curiosità ce l’ho ma non c’è stata la possibilità di lavorare insieme".