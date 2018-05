Il Belgio non si dà pace: la decisione del c.t. Martinez di non convocare Nainggolan per la Coppa del Mondo non convince nessuno. E dopo gli insulti al tecnico via social e la petizione su change.org per portare il centrocampista della Roma al Mondiale, ora arriva una nuova forma di protesta: come riporta AdnKronos, ben 20mila persone si sono iscritte ad un gruppo su Facebook per organizzare un sit-in davanti alla sede della federazione belga, che dovrebbe avvenire nella giornata di oggi. Anche Philippe Albert, 41 presenze con il Belgio e oggi commentatore tv, si è scagliato contro Martinez: “Saremo l’unico Paese che rinuncia a uno dei migliori giocatori al mondo. Non è così che diventeremo campioni del mondo”.