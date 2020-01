In gol da ex in Inter-Cagliari per l'1-1 finale, Radja Nainggolan parla a Dazn al termine dell'incontro: "Penso che abbiamo fatto la partita dal primo minuto, fatto girare palla con personalità. Forse alcuni episodi sono stati pure a sfavore. Niente contro l'Inter, ma si parla di calcio e certi episodi sono da rivedere. Mi riferisco al gol di Lautaro? Non solo, ma anche l'espulsione. Uno si deve far male prima di vedere certe cose. A prescindere abbiamo fatto una buona partita e meritato il pareggio. Il gol? Io ho molto rispetto per i tifosi nerazzurri e i miei ex compagni, ma mi sentito trattato come un giocatorino. Da una parte sono contento per il gol, dall'altra meno perché auguro sempre il meglio ai miei compagni. Cosa ho detto a Simeone? Che ha fatto una grandissima partita, gli manca un po' il gol ma è anche colpa sua che è troppo generoso, gli dico sempre che deve essere più egoista. È giovane, si sta allenando in maniera importante, spero per lui che il gol arrivi. Futuro? E chi lo sa. Ora sono concentrato partita per partita, mi diverto un sacco grazie ai compagni straordinari. Stiamo lottando per qualcosa di speciale, speriamo. Qui mi sto divertendo".