Dopo un lungo corteggiamento, Radja Nainggolan e l'Inter sembrano essere davvero vicini. Si è partiti l'estate scorsa, si è arrivati a questa: Suning è pronta a regalare a Luciano Spalletti il suo trequartista, quello plasmato a Roma e che ritiene ideale per la sua squadra. Oggi il centrocampista belga, fatto fuori dal ct Martinez per i Mondiali, è stato a Trigoria, centro d'allenamento giallorosso: verso le 13 ha varcato i cancelli e, prima dell'arrivo dell'allenatore Eusebio Di Francesco, ha salutato tutti andandosene.



'CI VEDIAMO A MILANO' - Successivamente, come appreso da calciomercato.com, Nainggolan ha pranzato in un ristorante vicino all'Olimpico, dove erano presenti anche diversi tifosi della Roma, ai quali, il Ninja, ha confidato che se ne andrà: "Ci vediamo a Milano". In settimana, quindi, il numero 4 della Roma può sbarcare a Milano per mettere tutto nero su bianco e diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Le parti sono vicine: 20 milioni più un massimo di 3 contropartite tecniche (tra le quali Pinamonti) ancora da definire. Ma il più fatto. E lo ha detto anche Nainggolan.