Un esordio da dimenticare per Shoya Nakajima, giocatore dell'Antalyaspor. Durante il match del campionato turco contro l'Adana Demirspor, il centrocampista giapponese è entrato in campo al 59'. Passano però solo 20 secondi e il giocatore entra in scivolata su un avversario. Inizialmente l'arbitro lo ammonisce, poi richiamato al Var opta per il rosso. La madre sugli spalti non riesce a nascondere il suo dispiacere.