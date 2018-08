Marko Naletilic, agente di Marko Pjaca, dice la sua, a Tuttosport, sul possibile arrivo di Luka Modric all'Inter: "Già il fatto che l'Inter ci abbia provato e che Modric abbia preso in considerazione la prospettiva dimostra quanto Ronaldo stia influendo su tutto il calcio italiano. Da quello che so, non solo Modric ha pensato all’Inter, ma a Luka piace veramente l’idea di essere protagonista in Serie A con i nerazzurri. Vedremo. La mia sensazione è che, prima o poi, Modric in Italia giocherà: come molti croati della sua età, da bambino è cresciuto guardando il vostro campionato"