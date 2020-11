Tra una polemica e l’altra causata dai tamponi, lacontinua a lavorare sul campo.sa come tenere sull’attenti i suoi calciatori, a maggior ragione in vista del prossimo impegno ufficiale. Domani alle ore 15:00 i biancocelesti scenderanno sull’indigesto campo del. Perché indigesto? Perché in due precedenti, la squadra di Inzaghi è uscita dall’Eziocon un solo punto. Il ricordo più nitido è il mancato match point per la qualificazione in Champions (poi sfumata all’ultima giornata contro l'Inter) nel 2018.In quel caso il match terminò con un pareggio, 2-2. L’anno prima, invece, arrivò addirittura una sconfitta per 3-1. Tra i protagonisti di quella partita vi fu senza dubbio Andrea. Ora è un calciatore del, club che milita in. In quell’ultima giornata di Serie A della stagione 2016/17 però, con la sua doppietta contro la Lazio assicurò la tanto sognata salvezza al Crotone, allora allenato da Davide. A distanza di oltre tre anni ecco i ricordi dell’attaccante veneto, ma anche le sue impressioni sull’attuale rosa a disposizione di Inzaghi.“Penso che sia il coronamento di quello che si sogna da bambini. Arrivare nella massima serie e poi fare la tua, tra l’altro importantissima per la salvezza del Crotone. Me lo ricorderò per sempre. Tra i due gol segnati quella sera scelgo il primo perché ha sbloccato il match ed è stato migliore a livello tecnico rispetto al secondo”.“Sì. Ricordo che ho fatto arrabbiare Strakosha. Insieme giocammo alla Salernitana. Quella sera mi disse: ‘’. Forse mi ricordava meno forte (ride, ndr)”.“Quella gara per me è stata anche. Quest’ultimo ai tempi della Salernitana in Serie C mi diceva sempre: ‘’, ma poi non l’ha mai fatto”.“Conoscendo l’ambiente di Crotone loro basano tutto sul lavoro e seguiranno al 100% il mister. Stroppa fa giocare la squadra benissimo. Certo in A non è come in B, soffri il salto fisicamente, tatticamente e tecnicamente. Però il Crotone sta pian piano trovando la quadratura. Poi”.“Mi ha colpito che quando palleggiano è difficile non solo toglierli palla, ma anche andarli a prendere in pressione alta.”.“Tra i calciatori biancocelesti ci tengo a menzionare Lazzari, e lo conosco anche bene.. In ogni categoria, dai dillettanti alla Serie A, passando per la Serie B e la C, ha sempre fatto la differenza. Si merita tutto questo”.“Può puntare a far bene su più fronti, anche perché ha una squadra importante.. La squadra non molla mai e raggiunge sempre risultati postivi. In Champions è partita bene, in campionato un po’ meno vista anche l’emergenza. Sono sicuro che dirà la sua”.“Certo che ho seguito. Immagino che per lui non sia stato facile. Fai un tampone negativo poi l’Asl ti blocca. Sicuramente ti girano le balle. A lui però non devo insegnare nulla. Sa meglio di me che non mollando mai e lavorando ne verrà fuori.. Allenarsi a casa non è come allenarsi in campo, ovvio. Ma anche se a livello atletico sarà leggermente indietro, colmerà il gap con la sua qualità”.