In vista del Superclasico fra Boca Juniors e River Plate di Copa Libertadores il centrocampista del Cagliari ed ex-Xeneize Naithan Nandez ha parlato a Dazn per commentare la gara.



LOCOS POR EL FUTBAL - "Vengo da un ambiente diverso, direi opposto. È complicato spiegarlo, ma al Boca è difficile avere una vita fuori dal campo come ce l'ho qui. Qui posso uscire tranquillamente con la mia famiglia, posso andare al mare come farebbe ogni altra persona. Sono un normale cittadino. A Buenos Aires è tutto più complicato. La gente è un po' più "matta"... in senso buono ovviamente. Hanno grande passione. Ciò che mi piace di più qui è il fatto che la gente sia molto rispettosa".