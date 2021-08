Tornato dopo le vacanze post Copa America, con qualche giorno di permesso in più rispetto al programma iniziale, Nahitan Nandez è tornato a Cagliari per iniziare la nuova stagione. Ma è il mercato che scalda il futuro dell'uruguaiano, in quanto è la prima scelta, in casa Inter, per rinforzare la fascia destra.



Atterrato in Sardegna, Nandez ha parlato ai giornalisti presenti. Queste le sue parole a Inter-news.it: "Sono contento di essere tornato, certo che sì. Inter? Non so niente ancora, la mia testa è qua, devo parlare col mio procuratore. Non so niente, dovevo rientrare a Cagliari e sono qua contento e felice. Domani vado ad allenarmi ad Assemini. Poi vediamo". Inter e Cagliari continuano a parlare, con l'ex Boca che resta in pole per raccogliere l'eredità di Hakimi.