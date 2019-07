Nahitan Nandez, centrocampista del Boca Juniors, è sceso in campo nella notte, negli ottavi di finale d'andata della Copa Libertadores contro l'Atletico Paraense. Vittoria per 1-0 per gli Xeneizes, che a fine gara hanno dovuto fare i conti con il saluto dell'uruguagio, prossimo al trasferimento al Cagliari: "Voglio godermi fino all'ultimo minuto la mia esperienza qui. L'affetto che le persone ti danno è grande, mi hanno fatto sentire bene. Non posso dire che è facile per me andare via, ma è un arriverderci perché prima o poi tornerò" le sue parole a Fox Sports. I sardi verseranno 18 milioni di euro nelle casse del Boca.