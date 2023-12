Le FC Nantes a appris qu’un supporter nantais a été grièvement blessé avant la rencontre face à l’OGC Nice.



Le Club tient à apporter son soutien à la famille ainsi qu’aux proches de la victime. — FC Nantes (@FCNantes) December 2, 2023

Un altro episodio di violenza in Francia, l’ennesimo. Prima del match tra Nantes e Nizza, attualmente in corso,, il più importante della tifoseria di casa,, l'impianto del Nantes. Lo riporta L'Equipe.Secondo alcune ricostruzioni, il reato sarebbe stato commesso da un autista VTC, il servizio pubblico francese. La vittima - aggiunge Ouest-France - è in pericolo di vita. Il Nantes ha espresso vicinanza alla vittima tramite i social.