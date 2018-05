Claudio Ranieri ne sera plus l'entraîneur du FC Nantes la saison prochaine. Les deux parties ont décidé de se séparer d'un commun accord.



Le Club lui souhaite bonne chance pour la suite de son immense carrière. #GrazieMister

Communiqué https://t.co/aTOrQBgJQ5 pic.twitter.com/Ov38xCWktg — FC Nantes (@FCNantes) 17 maggio 2018

Il presidente Kita lo aveva anticipato ieri, ora è ufficiale:non sarà più l'allenatore del, con un comunicato sul sito ufficiale, il club francese annuncia la risoluzione consensuale del contratto.Ecco le parole di: "Sono in buoni rapporti con la famigliaper avermi dato la possibilità di tornare in Francia e mettendomi nelle migliori condizioni per lavorare bene. E' tutto ok con i giocatori, spero che sabato facciano una grande partita per salutare al meglio i nostri fantastici tifosi.