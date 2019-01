Après avoir fait vibrer le Stade de la Beaujoire durant ces trois dernières années, @EmilianoSala1 a souhaité quitter le FC Nantes afin d'évoluer dans sa carrière professionnelle, et s'engage avec @CardiffCityFC

Emilianolascia ile va al: è ufficiale la sua cessione al club gallese per 17 milioni di euro più 2 di bonus. L'argentino ha segnato 12 gol in 19 partite di Ligue 1 in questa stagione.