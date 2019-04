Come svela la Gazzetta dello Sport, dopo la sconfitta con l'Empoli, il Napoli si è fermato per un giorno: "Un giorno per resettare. Carlo Ancelotti ha concesso una giornata di riposo ai suoi, perché mercoledì sera – pur deluso dalla scadente prestazione – il nostro aveva già chiaro come impostare il lavoro nei sette giorni che portano a Londra e alla sfida con l’Arsenal. «Cancelliamo più in fretta possibile questa sconfitta». Quella di Empoli dunque è da catalogare alla voce «incidenti di percorso». Anche perché se a una settimana dalla gara che può valere la stagione – sperando ovviamente che conti di più il ritorno del giovedì santo al San Paolo – ti fai troppe domande, rischi di affollare il cervello di pensieri inutili e perdere lucidità"