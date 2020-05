Il 22 maggio non è solo il compleanno del Triplete dell'Inter, ma anche di una delle icone più importanti degli ultimi, ormai sì, 50 anni. Stiamo parlando di Naomi Campbell, della "Venere nera", di una delle top model che hanno cambiato il mondo delle passerelle portando, insieme a Claudia Schiffer e Cindy Crawford fra le altre, la popolarità delle più belle donne del pianeta a livelli globali.



Una rivoluzione anche culturale per lei che è stata la prima modella di colore ad apparire sulle pagine di Vogue e ad essere ritratta nel celebre Calendario Pirelli (ben tre volte). Poi la relazione con Flavio Briatore, i rumors i gossip e ora, a 50 anni, il party a Londra saltato per colpa del coronavirus, lei che arrivò addirittura a ricondividere i video del presidente della Campania De Luca.



50 anni e non sentirli, e le foto, che vi mostriamo nella nostra gallery dimostrano è che ancora una bomba sexy. Auguri Naomi.