Naomi De Crescenzo è nata a Guarapari (Brasile) nel 1995 ed è una modella che da anni lavora e vive a Milano. Ex protagonista di Ex On The Beach, oggi influencer e streamer, Naomi è la seconda più seguita d’Italia sulla piattaforma OnlyFans. Il suo profilo Instagram invece ha un seguito di 434 mila followers.



Intervistata da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, dice di sé: "Sono passata da prendere 2mila al mese a cifre incredibili. Quanto ho guadagnato? Non mi piace dire le cifre, non è carino. Quanto sono arrivata a guadagnare? 40mila dollari, magari in due mesi. Non sono mai andata sotto i 10mila al mese. Un cantante internazionale famosissimo mi ha chiesto di lavorare per lui su OnlyFans. Lui è il sesto più famoso al mondo, voleva contenuti di nudo esplicito. Con lui avrei potuto guadagnare più di 100mila euro al mese ma non ho accettato".



E ancora, come riporta webboh.it: "Mostro la mia immagine, sono un’esibizionista, sono una persona che si piace. Io personalmente non ho mai fatto nudo completo, semmai in intimo. Non ho mai fatto porno. Ho iniziato gratis, solo per il gusto di farlo. Ci ho giocato. Il primo mese ho avuto 6mila abbonati".