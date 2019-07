Faouzi Ghoulam, difensore del Napoli, è stato protagonista di un evento a Dimaro, sede del ritiro degli azzurri, in cui ha risposto a diverse domande dei tifosi.



SUL TIFO NAPOLETANO - "Per me è la settima stagione qui, ho legato particolarmente con la città e la gente, mi sente uno di noi! La fortuna che ho è che la tifoseria napoletana somiglia a quella algerina, mi sento a casa!".



RITORNERAI AL TOP? - "Bella domanda! Sono molto religioso, solo Dio lo sa! Sto facendo il massimo, ho rinunciato alla Coppa d'Africa per tornare al meglio, spero ci sia una bella stagione davanti a noi, ma la prima cosa sarà fare una bella stagione con il Napoli!".



FINIRAI LA CARRIERA AL NAPOLI? - "Mi mancano ancora tre anni di contratto, fino a 31 anni sarò sotto contratto con il Napoli e poi si vedrà, i calciatori possono andare via o rimanere, spero di rimanere per tanto tempo, ma come dice il mister questo è il momento di vincere".



SU SARRI ALLA JUVE - "Nello spogliatoio non ci sono ancora tutti, ognuno ha il suo parere. La Juve è sempre una squadra da battere, che ci sia Sarri o no a me non cambia nulla, dobbiamo vincere lo stesso".