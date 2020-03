Il nome di Milik è già stato proposto all'Inter nell'affare Icardi un anno fa e si potrà ripresentare per giugno: il Napoli sta cercando potenziali soluzioni se Arkadiusz dovesse partire, l'Inter è informata ma al momento ha altre idee. Antonio Conte, infatti, non vuole il minimo margine di errore sulle scelte in attacco e vede altre prime punte nel suo progetto per l'anno prossimo.