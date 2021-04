Si chiude la 31esima giornata di Serie A con il posticipo tra Napoli e Inter. Su Calciomercato.com i principali episodi da moviola della partita.



NAPOLI-INTER



Arbitro: DOVERI

Assistenti: COSTANZO – RANGHETTI

Quarto uomo: MARINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI



82’ - intervento di de Vrij su Zielinski in area di rigore. In scivolata del centrale nerazzurro colpisce il pallone. L’arbitro va a rivedere l’episodio al Var, poi lascia proseguire il gioco.



11’ - tiepide proteste di Insigne per un contatto in area con Barella. L’arbitro lascia proseguire dopo check con il var: l’attaccante del Napoli sembra cercare le gambe del nerazzurro. Decisione che appare corretta.